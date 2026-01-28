أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس (الثلاثاء)، أن أسطولاً أمريكياً جديداً يتجه حالياً نحو إيران، معرباً عن أمله في أن تفضي هذه الخطوة إلى التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران. وقال ترمب في خطاب له: «هناك أسطول رائع آخر يتجه الآن نحو إيران، وآمل أن يتوصلوا إلى اتفاق».

خطاب من أيوا يركّز على الاقتصاد والطاقة

ويأتي تصريح ترمب خلال وجوده في ولاية أيوا، ضمن جولة تشمل عدداً من الولايات الأمريكية، تسبق انتخابات التجديد النصفي لمجلس النواب، حيث ركّز خطابه على ملفات الطاقة والاقتصاد.

تحذير مع فتح باب التفاوض

وكان ترمب قد قال، في مقابلة أجراها الإثنين مع موقع «أكسيوس»، إن الوضع مع إيران «متقلب»، مشيراً إلى أنه أرسل أسطولاً بحرياً ضخماً إلى المنطقة، لكنه في الوقت ذاته يعتقد أن طهران تسعى فعلياً إلى إبرام صفقة مع واشنطن.

تفوق بحري وخيارات أمنية

وأضاف ترمب: «لدينا أسطول بحري ضخم قرب إيران، يفوق الأسطول الموجود قرب فنزويلا»، رافضاً الخوض في تفاصيل الخيارات التي عرضها عليه فريق الأمن القومي أو تحديد ما يفضله منها.

الدبلوماسية ما زالت على الطاولة

ورغم التصعيد العسكري، شدد الرئيس الأمريكي على أن المسار الدبلوماسي لا يزال قائماً، قائلاً: «إنهم يريدون إبرام صفقة. أعلم ذلك. لقد اتصلوا بي في مناسبات عديدة.. إنهم يريدون التحدث».