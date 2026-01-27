أكد الفنان فايز المالكي استقرار حالته الصحية وخضوعه للعلاج بعد اكتشاف أورام في المستقيم والبطن.

صحتي مستقرة

وفي أول تعليق له بعد إصابته بالأورام، قال المالكي، في رسالة وجهها للجمهور: «لكل من سأل عني، أسأل الله ألا يريكم مكروهاً في غالٍ، أبشركم أني بخير. طلع لي أورام في المستقيم والبطن، وطلعت أورام حميدة، اللهم لك الحمد».

وأضاف: «بدأت رحلة العلاج»، مشيراً إلى أن أموره الصحية مستقرة، معبراً عن شكره لله على أن النتائج جاءت مطمئنة، قائلاً: «قاعد أتعالج وأموري زينة، والحمد لله أنها حميدة، اللهم لك الحمد والشكر».

واختتم الفنان فايز المالكي حديثه بطلب الدعاء من جمهوره، مؤكداً تقديره الكبير لكل من حرص على السؤال عنه والاطمئنان على صحته.