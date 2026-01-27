هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الثلاثاء)، نوري المالكي المرشح من قبل الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء العراقية، موضحاً أنه سمع معلومات «تفيد بإمكانية أن يتخذ العراق خياراً سيئاً للغاية عبر عودة نوري المالكي لرئاسة الوزراء».



وقال ترمب عبر حسابه على منصة «تروث سوشال»: «السياسات والأيديولوجيات التي انتهجها المالكي في السابق أدت إلى تدهور الأوضاع في العراق»، مضيفاً: «لا ينبغي السماح بحدوث ذلك مرة أخرى».



ولوح ترمب بوقف المساعدات الأمريكية إذا تم انتخابه، قائلاً: «في حال انتخاب المالكي مجدداً، فإن الولايات المتحدة لن تساعد العراق بعد الآن»، مضيفاً: «إذا لم نكن هناك للمساعدة، فإن العراق لن تكون لديه أي فرصة للنجاح أو الازدهار أو الحرية».



واختتم ترمب بالقول: «اجعلوا العراق عظيماً مرة أخرى».



أمريكا تلاحق الفساد في العراق



وكان المبعوث الأمريكي إلى العراق مارك سافايا، قد قال في وقت سابق اليوم إن فريقه «يعمل ميدانياً في العراق لدعم تشكيل حكومة جديدة، والتحضير لمواجهة أزمة الفساد في البلاد الذي يُعد أمراً بالغ الأهمية، بل وأكثر إلحاحاً».



وأضاف سافايا: «هذا الجهد لا يقتصر على تتبع الأموال المنهوبة التي جرى تهريبها إلى خارج العراق، بل يشمل أيضاً تحديد وجهة هذه الأموال وكيفية استخدامها في نهاية المطاف».



وأشار إلى أنه من خلال التنسيق مع مؤسسات أخرى، بات لدى الجهات الأمريكية فهم شامل للأفراد المتورطين، بمن فيهم مسؤولون حكوميون كبار وأفراد من عائلاتهم استفادوا من أموال فاسدة عراقية، لافتاً إلى أن «هذه الأموال استُخدمت لشراء عقارات متعددة في عدة دول، وكذلك للحصول على جنسيات وجوازات سفر أجنبية، أحياناً بالأسماء نفسها وأحياناً بهويات مختلفة، بهدف التهرب من التتبع والمساءلة مستقبلاً».



وأشار إلى أن «غالبية هذه القضايا تتركز داخل المنطقة، فيما يمتد بعضها إلى خارجها عبر برامج الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار التي تقدمها بعض الدول».



واشنطن تهدد بوقف الشراكة مع بغداد



وأضاف: «الفساد لا يضر بالشعب العراقي ويقوض الأمن الوطني فحسب، بل يمكّن الجماعات الإرهابية ويسهم في تغذية أنشطتها عبر دول عدة»، مبيناً أن بلاده «ستعمل بشكل وثيق مع وزارة الخزانة الأمريكية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية لضمان فرض المساءلة على جميع الأطراف المتورطة دون استثناء ولا أحد فوق القانون، والعدالة ستتحقق للشعب العراقي».



وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد قالت في بيان، إن الوزير روبيو أبلغ خلال اتصال هاتفي مع محمد شياع السوداني أن «أي حكومة في العراق ذات علاقة خارجية لا يمكن أن تنجح في وضع مصالح العراق في المقام الأول، أو أن تبقي العراق بعيداً عن الصراعات الإقليمية، أو أن تعزز الشراكة ذات المنفعة المتبادلة بين الولايات المتحدة والعراق».