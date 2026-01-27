تعرضت سائحة لإصابة خطيرة إثر هجوم نمر ثلجي نادر في منطقة قرية تالات التابعة لمنتزه كيكيتوهاي الجيولوجي العالمي في مقاطعة فونيون شمال الصين، أثناء محاولتها التقاط صورة بالقرب من الحيوان، بحسب ما أفادت به السلطات المحلية وشهود عيان.

ووفقًا لما نقلته صحيفة «ديلي ميل»، وقعت الحادثة عندما اقتربت السائحة بشكل بالغ الخطورة من النمر الثلجي وسط الثلوج الكثيفة، في طريق عودتها إلى الفندق، متجاهلة المسافة الآمنة الموصى بها.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظات حرجة للضحية، حيث بدت عالقة أسفل الحيوان قبل أن يتمكن عدد من المارة من التدخل لإنقاذها، فيما ظهرت وهي تمسك بوجهها الذي كان ينزف بغزارة.

وبحسب التقارير، لم تلتزم المتزلجة بالتحذيرات التي أصدرتها السلطات في اليوم السابق، عقب رصد النمر في المنطقة، إذ اقتربت منه لمسافة لا تتجاوز عشرة أقدام، ما أدى إلى هجوم مفاجئ أسفر عن تمزيق جزء من وجهها، قبل أن يتدخل مدرب تزلج ويبعد الحيوان باستخدام عصاه.

وساهمت خوذة التزلج التي كانت ترتديها السائحة في الحد من خطورة الإصابات، حيث نُقلت لاحقًا إلى أحد المستشفيات المحلية لتلقي العلاج، وأكدت الجهات الطبية أن حالتها مستقرة.

من جانبه، أفاد صاحب أحد الفنادق المحلية بأن النمر الثلجي شوهد في الليلة السابقة على بعد عدة كيلومترات من موقع الهجوم، مرجحًا أنه كان يبحث عن الغذاء في منطقة عشبية قريبة، دون تأكيد ما إذا كان الحيوان نفسه المتورط في الاعتداء.

ودعت السلطات الصينية السكان والزوار إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر عند التواجد في المنطقة، وعدم مغادرة المركبات أو الاقتراب من النمور الثلجية، إضافة إلى تجنب المشي منفردين، مؤكدة أن هذه الحيوانات، رغم طبيعتها الخجولة، تُعد مفترسة وقوية عند الشعور بالتهديد.