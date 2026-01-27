حددت المنصة الوطنية للقبول الموحد «قبول» يوم بعد غد (الخميس) موعداً لبدء التقديم على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي بعد أن استحدثت المنصة نطاقات أوسع لخدماتها يشمل إجراءات التقديم على جميع مسارات البرنامج، إضافة إلى الجامعات والكليات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في السعودية، بما يسهم في توحيد الرحلة الإجرائية للمتقدمين.

ويستمر القبول حتى يوم السابع من مايو للعام الميلادي الحالي 2026 على أن يتم إعلان نتائج القبول في الابتعاث الخارجي وتأكيد الاختيار في الفترة من الثاني عشر وحتى الرابع عشر من شهر يونيو القادم. ويشتمل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث على ٤ مسارات، بهدف رفع كفاءة رأس المال البشري وتحقيق التنمية المستدامة: مسار الرواد ويستهدف ابتعاث طلاب وطالبات لأفضل ٣٠ مؤسسة تعليمية في العالم، مسار واعد ويهدف دراسة وتدريب الطلاب وإعادة التأهيل وتعزيز القدرات في القطاعات والمجالات الواعدة، مسار إمداد. ويهدف سد حاجة سوق العمل من خلال ابتعاث الطلاب إلى أفضل 200 جامعة ومعهد في العالم ثم مسار البحث والتطوير.