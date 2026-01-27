نبَّه الأرصاد من تأثّر منطقة القصيم بأتربة مُثارة، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنّيًا في مدى الرؤية الأفقية من (3 – 5) كلم، على مدينة بريدة، ومحافظات عنيزة، والرس، والمذنب، والنبهانية، ورياض الخبراء، وضرية، وعقلة الصقور، وعيون الجواء، وأبانات، والأسياح، والبدائع، والبكيرية، والشماسية، ومركز الثامرية، والخبراء، والعمار، والفوارة.



وبيَّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً. كما يتوقع هبوب رياح شديدة على ‏منطقة ‏حائل اليوم، تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة؛ تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ورياحٍ تصل سرعتها إلى (40 - 49) كلم/ساعة وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.



أما في الباحة فيتوقع هطول أمطار على المنطقة، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات المخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.



وبيَّن أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.



وفي التقرير الشامل الصادر اليوم توقع مركز الأرصاد أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، والرياض، والقصيم، وحائل، والحدود الشمالية، في حين لايستبعد هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، مع فرصة تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

حالة البحر



أشار التقرير إلى أن حالة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12 - 38 كم/ساعة، تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج.