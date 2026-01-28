هل سخرت زينة من زواج أحمد عز السري؟

أعادت الفنانة المصرية زينة إشعال الجدل حول علاقتها بالفنان أحمد عز، بعد رسالة ساخرة نشرتها عبر حسابها الرسمي في «إنستغرام»، فتحت الباب واسعاً أمام موجة من التكهنات، ودفعت جمهور مواقع التواصل لربطها بزواج محتمل لعز من خارج الوسط الفني.

المنشور جاء بلا أسماء، لكن نبرته لم تمر مرور الكرام. إذ كتبت زينة بأسلوب لاذع: «باركوا لأبو الولدين.. تزوّج من مساعدته، كده الشغل هيبقى بضمير أكتر، وكمان هيوفّر المرتب.. خطة ذكية جداً».

ورغم غياب أي إشارة مباشرة، إلا أن المتابعين اعتبروا الرسالة تلميحاً واضحاً، لتتحول خلال ساعات إلى مادة دسمة للنقاش، والتعليقات، والتأويلات. اللافت أن هذا الجدل جاء متزامناً مع تطور قضائي جديد في ملف النزاع بين الطرفين حول النفقة والمصاريف التعليمية.

وعلى الصعيد الفني، يواصل أحمد عز حضوره القوي في السينما، مع الإعلان عن فيلمه الجديد «7 Dogs»، بمشاركة كريم عبدالعزيز والنجمة العالمية مونيكا بيلوتشي، بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه في فيلم «ولاد رزق 3».

في المقابل، تواصل زينة نشاطها الفني بثبات، عقب نجاح مسلسلها «في رواية أحدهم – ورد وشوكولاتة» المعروض على منصة Yango Play، وتستعد لعرض فيلمها الجديد «الشيطان شاطر» خلال الفترة القادمة.

وبين منشور ساخر، وأحكام قضائية متجددة، يبدو أن قصة زينة وأحمد عز ما زالت قادرة على إشعال الجدل، كلما ظن الجمهور أنها وصلت إلى نهايتها.