كشف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء عن التشكيل المثالي لقارة آسيا لعام 2025 في كرة القدم، الذي شهد حضوراً سعودياً بارزاً.

ثنائي الهلال يلمع في التشكيل

وبرز في التشكيل المثالي ثنائي الهلال، سالم الدوسري ومحمد كنو، وهمل اللاعبان الوحيدان ضمن التشكيل الذين يلعبان في الدوريات المحلية بقارة آسيا.

التشكيل المثالي لقارة آسيا 2025

حراسة المرمى: زيون سوزوكي (فريق بارما - منتخب اليابان).

خط الدفاع: عبدالقادر خوسانوف (مانشستر سيتي - أوزبكستان)، كيم مين جاي (بايرن ميونخ - كوريا الجنوبية)، ريو هاتاتي (سيلتك - اليابان).

الوسط: لي كانغ إن (باريس سان جيرمان - كوريا الجنوبية)، محمد كنو (الهلال - السعودية)، كايشو سانو (ماينز - اليابان)، ريتسو دوان (فرانكفورت - اليابان).

الهجوم: سالم الدوسري (الهلال - السعودية)، سون هيونغ مين (لوس أنجلوس - كوريا الجنوبية)، تاكيفوسا كوبو (ريال سوسيداد - كوريا الجنوبية).