شهدت بغداد توترًا أمنيًا جديدًا بعد ضربتين استهدفتا عناصر من كتائب حزب الله، أعقبها انفجار قرب السفارة الأمريكية في منطقة الرصافة. مصادر أمنية أكدت إصابة طائرة مسيّرة للسفارة وتدمير جزء من منظومة الدفاع الجوي، بينما أسقطت الدفاعات مسيرة أخرى قرب مطار بغداد الدولي.

وفي التطورات الميدانية، قُتل عنصران من كتائب حزب الله، أحدهما شخصية بارزة، إثر استهداف مقر تابع لهم في وسط بغداد، فيما قُتل عنصر آخر في ضربة جوية استهدفت سيارته في منطقة النهروان بشرق العاصمة. هذه الحوادث تعكس تصاعد الهجمات على مقار الفصائل المسلحة والمرافق الدبلوماسية في بغداد.