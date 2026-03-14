قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل شقيق الفنانة رنا رئيس بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وذلك على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة وسلاح أبيض داخل سيارة كان يستقلها.

وجاء القرار الصادر عن جهات التحقيق في الشيخ زايد بعد مراجعة ملابسات الواقعة، حيث نُسب إلى المتهم حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، إضافة إلى ضبط سلاح أبيض بحوزته أثناء وجوده داخل المركبة.

وكانت النيابة العامة المصرية قد قررت في وقت سابق احتجاز المتهم لمدة 24 ساعة على ذمة تحريات الأجهزة الأمنية، في إطار استكمال التحقيقات وكشف تفاصيل الحادثة.

وتعود بداية الواقعة إلى تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم أثناء قيادته سيارة دون لوحات معدنية في نطاق قسم شرطة الشيخ زايد، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور على مواد مخدرة وسلاح أبيض بحوزته.

وعقب تحرير المحضر اللازم بالواقعة، أُحيل المتهم إلى جهات التحقيق التي باشرت استجوابه، قبل أن تصدر قرارها بإخلاء سبيله بكفالة مالية، على ذمة القضية، لحين استكمال الإجراءات القانونية.