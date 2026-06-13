أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران أصبح أقرب من أي وقت مضى، مرجحاً إتمامه خلال 24 ساعة.



وكشف شريف في منشور على منصة «إكس»، اليوم (السبت)، أن «باكستان تستعد للتوقيع الإلكتروني على اتفاق السلام بين أمريكا وإيران فور إتمامه، على أن تعقب ذلك محادثات فنية الأسبوع القادم».



وأعرب شريف عن شكره للولايات المتحدة وإيران على التزامهما المستمر خلال المفاوضات، وقدّم امتنانه لدول المنطقة على دعمها. وأضاف: «نحن واثقون بأن هذا الاتفاق التاريخي للسلام سيشكل أساساً قوياً لتحقيق سلام دائم».



وكان وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، رحب بـ«التقدم المشجع نحو تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران»، لافتاً إلى أنه تحدّث مع نظيره السويسري إجنازيو كاسيس.



وعبر دار وكاسيس وفقاً لبيان الخارجية الباكستانية، عن أملهما في أن تسهم الجهود الأمريكية الإيرانية في تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.



وكانت تقارير عدة رجحت أن يتم توقيع الاتفاق المرتقب بين أمريكا وإيران في مدينة جنيف السويسرية. و من المنتظر أن يسافر كبار المسؤولين الباكستانيين إلى المدينة لحضور مراسم التوقيع.



ويستعد رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش عاصم منير ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية إسحاق دار للسفر إلى جنيف لحضور توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، في حال التوصل إلى توافق بشأن التفاصيل النهائية.



وذكرت مصادر في وزارة الخارجية ومكتب رئاسة الوزراء الباكستانية أن إسلام أباد تبذل جهوداً حثيثة لصياغة النسخة النهائية لمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، قبل سفر الوفد الباكستاني الرفيع إلى جنيف.