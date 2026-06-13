فلسطين الثقافية تكرّم حسن صميلي في عمّان

كرّمتْ جوائز فلسطين الثقافية، الأربعاء الماضي في العاصمة الأردنية عمّان، الشاعر السعودي حسن عبده صميلي، الفائز بجائزة الشعر عن ديوانه «آهة في رئة القوافل»، وحظي صميلي بتكريم من الأوساط الثقافية العربية، فيما تبادل معه الأصدقاء التهاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الجائزة تنظمها جمعية فلسطين الدولية للتنمية، وشارك في الدورة الثالثة عشرة 13 دولة عربية و7 دول غير عربية، وخصصت الجائزة مساراً خاصاً لأبناء قطاع غزة تحت عنوان «إبداع رغم العدوان والقصف والدمار» تقديراً لصمودهم وإبداعهم في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها القطاع.



وأكد الأمين العام لجوائز فلسطين الثقافية الدكتور أسعد عبدالرحمن أن الثقافة الفلسطينية ستبقى رافعة للهوية الوطنية، وحافظة للذاكرة الجماعية، وأن الإبداع بمختلف أشكاله يمثّل أحد أهم وجوه الصمود الفلسطيني في مواجهة محاولات الطمس والتشويه.

