في بادرة وفاء وتقدير، كرّم منسوبو مكتب «عكاظ» بالمدينة المنورة مشرفي المكتب السابقين الدكتور حسن بن منصور النجراني، وسامي بن سند المغامسي، تقديراً لجهودهما خلال فترة إشرافهما على المكتب وإسهاماتهما في دعم العمل الصحفي وتعزيز حضوره.



وأعرب الزملاء خلال اللقاء عن شكرهم وتقديرهم لما قدّماه من جهود مهنية وإدارية أسهمت في تطوير العمل بالمكتب، متمنين لهما التوفيق في مسيرتهما القادمة.



وجرى التكريم بحضور مديرة مكتب «عكاظ» بالمدينة المنورة سارة الشريف، والزملاء عبدالهادي الصويان، ومحمد الوسمي، وأحمد الزهراني، وبندر الترجمي، وروابي التويجري.