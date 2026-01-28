تقدمت هيئة دفاع الفنان المصري أحمد عز بشكوى رسمية إلى وزارة العدل والتفتيش القضائي في مصر ، عبرت فيها عن تضرر موكلها من أحكام محكمة الأسرة الصادرة ضده، التي بلغت قيمتها السنوية أكثر من 2.5 مليون جنيه.

وأوضحت الشكوى -حسبما نقلت صحيفة مصرية- أن أحمد عز ملزم بسداد مبالغ شهرية تتجاوز 200 ألف جنيه، مشيرة إلى أن المحكمة أصدرت حكماً نهائياً يلزمه بدفع 30 ألف جنيه شهرياً أجر خادمة، إضافة إلى نحو 24 ألف جنيه إسترليني مصاريف دراسية.

أحكام سابقة

أشارت الشكوى إلى أن المحكمة ألزمت عز سابقاً بدفع 60 ألف جنيه شهرياً نفقة للصغيرين، و38 ألف جنيه شهرياً أجر مسكن وحضانة، إضافة إلى 30 ألف جنيه أجر خادمة، ومصروفات دراسية تقدر بنحو مليون جنيه سنوياً.

وأكدت هيئة الدفاع أن إجمالي ما يدفعه أحمد عز سنوياً لا يقل عن مليونين و540 ألف جنيه، معتبرة أن هذه الأحكام ضرر جسيم وظلم صارخ، مشيرة إلى أن مثل هذه القيمة لم يسبق أن صدرت في تاريخ القضاء المصري.