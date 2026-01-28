فجرت الفنانة المصرية زينة مفاجأة بإعلان زواج طليقها الفنان المصري أحمد عز من مساعده الخاصة التي تدير شؤون أعماله الفنية، وذلك عبر منشور في حسابها الشخصي على منصة «إنستغرام».

زينة تعلن زواج أحمد عز

استخدمت زينة أسلوب السخرية في رسالتها، حيث كتبت: «باركوا لأبو الولاد.. اتجوز المساعدة بتاعته، كده هتشتغل بضمير أكتر، وكمان وفر المرتب خطة في منتهى الذكاء.. ونسمع مع بعض آه يا دنيا».

أحمد عز ينفي زواجه

وفي المقابل، نفى أحمد عز، في تصريحات صحفية، ما تردد عن زواجه من مساعدته الخاصة، مؤكدًا أن كل ما يتداول لا أساس له من الصحة.

وأوضح عز أنه إذا قرر الزواج سيعلن الأمر بنفسه للجمهور، مستبعدًا إمكانية إخفائه، مازحًا: «فيه حد هيتجوز في البرد ده».

شكوى ضد أحكام النفقة

وتقدمت هيئة دفاع أحمد عز بشكوى رسمية ضد أحكام محكمة الأسرة التي فرضت عليه دفع مبالغ مالية كبيرة تجاوزت مليوني ونصف المليون جنيه سنويًا، تشمل نفقة الصغيرين وأجر مسكن وحضانة وأجر خادمة ومصروفات دراسية.

نفقة 2.5 مليون جنيه سنويًا

واعتبر الدفاع أن هذه الالتزامات مبالغ فيها وتسبب ضررًا جسيمًا، مشيرًا إلى أن إجمالي ما يدفعه عز سنويًا يصل إلى 2.54 مليون جنيه، وهي قيمة غير مسبوقة في تاريخ القضاء المصري.