أفصحت السلطات العراقية عن تفاصيل جديدة بشأن حادثة إضرام شاب النار في جسده خلال بث مباشر على موقع «فيسبوك». وأعلنت شرطة محافظة نينوى، اليوم (الثلاثاء)، نجاته وتلقيه العلاج في أحد مستشفيات إقليم كردستان، مؤكدة وجود أحكام قضائية سابقة ولاحقة صادرة بحقه.



ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر في شرطة نينوى، قوله: «إن الشاب الذي ظهر في بث مباشر وهو يضرم النار في جسده باستخدام وقود سريع الاشتعال، هو من أهالي ناحية حمام العليل جنوب الموصل، وقد تم حذف الفيديو من «فيسبوك».



وأضاف المصدر أن الشاب نُقل سريعاً إلى أحد مستشفيات إقليم كردستان، حيث يرقد حالياً هناك لتلقي العلاج اللازم، وحالته الصحية تخضع للمتابعة الطبية المستمرة.



وأوضح أن الشاب سبق أن صدرت بحقه أحكام قضائية في العامين 2021 و2022 بقضايا تتعلق بالمخدرات، وعزا سبب إقدامه على إحراق نفسه إلى صدور حكم غيابي حديث بحقه بتهمة الاتجار بالمخدرات والترويج لها.



وحسب مصدر الشرطة، فإن الشاب يُعد أحد أفراد شبكة لتجارة المخدرات مكونة من خمسة أشخاص، ألقي القبض عليهم جميعاً باستثنائه، إذ تمكن من الفرار إلى خارج محافظة نينوى قبل أن يظهر لاحقاً في مقطع البث المباشر.



وأفاد بأن الجهات الأمنية تواصل متابعة القضية بالتنسيق مع السلطات المختصة في الإقليم، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه بعد استقرار وضعه الصحي.