يشارك الفنان المصري أحمد حلمي في موسم دراما رمضان من خلال مسلسل إذاعي جديد بعنوان «سنة أولى جواز»، يعرض عبر شبكة إذاعات راديو النيل، في عودة له إلى الدراما الإذاعية بعد غياب.

كوميديا عن الحياة الزوجية

ينتمي المسلسل إلى الكوميديا الاجتماعية، ويتناول بأسلوب ساخر المواقف والمفارقات التي يواجهها الزوجان خلال العام الأول من الزواج.

يشارك في مسرحية «سنة أولى جواز» بجانب أحمد حلمي كل من عائشة بن أحمد، عماد رشاد، عارفة عبدالرسول، ليلى عز العرب، وآخرين.

أعمال أحمد حلمي السينمائية

وعلى جانب آخر، يرتبط أحمد حلمي بفيلم جديد يحمل اسم «أضعف خلقه»، على شاشة السينما بعد غياب دام 3 سنوات، وتدور أحداثه في إطار من الدراما والتشويق والكوميديا السوداء.

أبطال العمل

ويجمع فيلم «أضعف خلقه» أحمد حلمي، هند صبري، حنان يوسف، كريم قاسم، محمود حافظ، وآخرين، والعمل من إخراج عمر هلال.