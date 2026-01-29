رد لاعب النصر سابقًا البرازيلي تاليسكا عبر حسابه في «الانستغرام» على تصريحات رئيس نادي النصر عبدالله الماجد الذي ظهر قبل عدة أيام عبر بودكاست تطبيق «ثمانية»، وقال الماجد بأن «تاليسكا لاعب كبير، لكنه كان يعاني من كثرة الإصابات، إلى جانب أن طريقة لعبه لا تخدم الفريق بالشكل المطلوب، كما أنه لا يضغط على لاعبي المنافس بصورة جيدة، ويهمل بعض الأدوار الدفاعية، وهو ما كان يسبب مشكلات للفريق».



‏وجاء رد تاليسكا على النحو التالي قائلاً: أصبح الهيكل الجديد في نادي النصر أكثر تركيزًا على الجانب التجاري، وبصراحة لم أعد أنتمي إليه.



‏وتابع: الأرقام واضحة، وعلاقتي بالنادي جزء لا يتجزأ من تاريخه. أنا خامس أفضل هداف في تاريخ النصر.



‏وقال: كنت من أوائل المنضمين لهذه المرحلة الجديدة، وعشتُ كامل عملية الانتقال إلى العصر الجديد للنادي. ومع ذلك، لم يُقدّروا تاريخي مع النادي أو مع الجماهير، بل تجاهلوا الأمر تمامًا.

وأضاف تاليسكا: أجبروني على الرحيل لأنني كنت أسجل الكثير من الأهداف، ولأنني كنت «أُعيقهم» بل أجبروني على طلب الرحيل.



تاليسكا مع النصر:



الأهداف: 77



‏المساهمة المباشرة في الأهداف: 93



‏البطولات: كأس العرب



