أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن تعديل وقت انطلاق مباراة نيوم وضمك، المقررة إقامتها غدًا (الجمعة) ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن السعودي والتي ستقام على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية.



وأوضحت الرابطة أن المباراة ستقام عند الساعة 8:30 مساءً بدلًا من الموعد السابق 6:50 مساءً، وذلك نظراً لظروف تتعلق بتأجيل موعد مغادرة رحلة فريق ضمك من قبل المشغل.



وأكدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين حرصها على التنسيق المستمر مع الأندية المعنية واتخاذ ما يلزم لضمان سير المباريات وفق أفضل المعايير التنظيمية وبما يحقق العدالة لكافة الأطراف والحفاظ على تجربة الجماهير.