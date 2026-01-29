علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن سبب رفض قائد الاتحاد كريم بنزيما، السفر إلى مدينة الأحساء برفقة الفريق استعداداً لمواجهة الفتح ضمن منافسات الجولة الـ(19) من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن» والتي تعادل فيها الاتحاد بنتيجة إيجابية بهدفين لهدفين، إذ أُبلغ «بنزيما»، عقب مشاركته في التدريب الأخير أن تجديد العقد في الموسم القادم سيكون دون راتب، والاكتفاء فقط بحقوق الصور فقط، الأمر الذي أدى لغضب اللاعب، لذا فضل عدم السفر وخوض المواجهة لحين تحديد مصيره مع الاتحاد بعد أن شهدت الأيام الماضية توتراً في المفاوضات بين الطرفين والتي أدت لتأخير تجديد عقده، إذ يشعر «بنزيما» بخيبة أمل كبيرة بسبب دوره الكبير والمحوري في تتويج الاتحاد بالدوري والكأس بعد قدومه في 2023.



من جانبها كشفت صحيفة «آس» الإسبانية في تقرير نشرته على موقعها الرسمي أن الفرنسي «بنزيما» يشعر بالإهانة من العرض الجديد المقدم من إدارة الاتحاد الذي لا يوازي تاريخه ولا مكانته كنجم قادم من أعرق أندية العالم «ريال مدريد»، ولا يوازي ما قدمه مع فريقه الاتحاد ومساهمته في تحقيق الدوري والكأس الموسم الماضي، وأضاف التقرير أن الإدارة الاتحادية وعدت «بنزيما» بتجديد عقده بنفس المميزات السابقة ولكنها تراجعت قبل توقيعه بلحظات.



يذكر أن كريم بنزيما «38 عاماً» انضم لفريق الاتحاد في صيف 2023 لمدة 3 سنوات على أن ينتهي في صيف 2026، بقيمة عقد 2.4 مليار ريال، وحقق مع الفريق بطولتين كأس دوري روشن وكأس الملك، ونجح في تسجيل 54 هدفاً وصناعة 17 في 83 مباراة، منها 16 هدفاً في 21 مباراة خاضها مع «النمور» خلال الموسم الحالي في جميع البطولات.