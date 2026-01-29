تصدر فريق أرسنال الإنجليزي قائمة أعلى الفرق تحقيقاً للأرباح المالية بعد نهاية مرحلة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.
وأنهى أرسنال مرحلة دور المجموعات بطريقة مثالية للغاية، إذ لم يكتفِ بتحقيق المركز الأول فقط بل فاز في جميع مبارياته الثماني حاصداً العلامة الكاملة (24 نقطة).
واقتربت الأرباح المالية لفريق أرسنال من حاجز 60 مليون يورو (نحو 63 مليون دولار)، متقدما بفارق 3 ملايين يورو (نحو 3.1 ملايين دولار) عن بايرن ميونخ الألماني الذي حل بالمركز الثاني في جدول الترتيب أيضاً.
واقتربت أرباح فريق برشلونة الذي نجح في التأهل المباشر للدور ثمن النهائي من 53 مليون يورو (نحو 55.7 مليون دولار)، فيما حصد غريمه ريال مدريد 38 مليون يورو (نحو 39.9 مليون دولار) تقريباً.
أما حامل اللقب باريس سان جيرمان الفرنسي الذي سيخوض مباريات خروج المغلوب، فقد جمع حتى الآن 37 مليون يورو (نحو 38.9 مليون دولار) تقريبا.
وفيما يلي الأرباح المالية التي حققها كل فريق بعد نهاية مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا:
1. أرسنال: 59.74 مليون يورو (نحو 62.7 مليون دولار).
2. بايرن ميونخ: 57.33 مليون يورو (نحو 60.2 مليون دولار).
3. ليفربول: 54.92 مليون يورو (نحو 57.7 مليون دولار).
4. توتنهام هوتسبير: 53.9 مليون يورو (نحو 56.6 مليون دولار).
5. برشلونة: 52.89 مليون يورو (نحو 55.5 مليون دولار).
6. تشلسي: 52.57 مليون يورو (نحو 55.2 مليون دولار).
7. سبورتنغ لشبونة: 52.26 مليون يورو (نحو 54.9 مليون دولار).
8. مانشستر سيتي: 51.94 مليون يورو (نحو 54.5 مليون دولار).
9. ريال مدريد: 37.9 مليون يورو (نحو 39.8 مليون دولار).
10. إنتر ميلان: 37.61 مليون يورو (نحو 39.5 مليون دولار).
11. باريس سان جيرمان: 36.6 مليون يورو (نحو 38.4 مليون دولار).
12. نيوكاسل يونايتد: 36.28 مليون يورو (نحو 38.1 مليون دولار).
13. يوفنتوس: 35.27 مليون يورو (نحو 37 مليون دولار).
14. أتلتيكو مدريد: 34.9 مليون يورو (نحو 36.6 مليون دولار).
15. أتلانتا: 34.64 مليون يورو (نحو 36.4 مليون دولار).
16. بايرن ليفركوزن: 33.62 مليون يورو (نحو 35.3 مليون دولار).
17. بوروسيا دورتموند: 32.61 مليون يورو (نحو 34.2 مليون دولار).
18. أولمبياكوس: 32.29 مليون يورو (نحو 33.9 مليون دولار).
19. كلوب بروج: 31.28 مليون يورو (نحو 32.8 مليون دولار).
20. غلطة سراي: 30.97 مليون يورو (نحو 32.5 مليون دولار).
21. موناكو: 30.65 مليون يورو (نحو 32.2 مليون دولار).
22. كاراباخ أغدام: 30.34 مليون يورو (نحو 31.9 مليون دولار).
23. بودو/غليمت: 29.32 مليون يورو (نحو 30.8 مليون دولار).
24. بنفيكا: 29.01 مليون يورو (نحو 30.5 مليون دولار).
25. أولمبيك مارسيليا: 28.69 مليون يورو (نحو 30.1 مليون دولار).
26. بافوس: 28.38 مليون يورو (نحو 29.8 مليون دولار).
27. يونيون سانت غيلواز: 28.06 مليون يورو (نحو 29.5 مليون دولار).
28. بي أس في آيندهوفن: 27.05 مليون يورو (نحو 28.4 مليون دولار).
29. أتلتيك بلباو: 26.43 مليون يورو (نحو 27.8 مليون دولار).
30. نابولي: 26.42 مليون يورو (نحو 27.7 مليون دولار).
31. كوبنهاغن: 26.1 مليون يورو (نحو 27.4 مليون دولار).
32. أياكس أمستردام: 24.39 مليون يورو (نحو 25.6 مليون دولار).
33. أينتراخت فرانكفورت: 22.67 مليون يورو (نحو 23.8 مليون دولار).
34. سلافيا براغ: 21.66 مليون يورو (نحو 22.7 مليون دولار).
35. فياريال: 19.94 مليون يورو (نحو 20.9 مليون دولار).
36. كيرات ألماتي: 19.62 مليون يورو (نحو 20.6 مليون دولار).