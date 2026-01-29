دوّن لاعب نادي الشباب كارلوس جونيور اسمه في سجلات الدوري السعودي للمحترفين، بعدما سجل أول هاتريك له في المسابقة، وذلك خلال مواجهة فريقه أمام الحزم.



وجاء تألق كارلوس جونيور ليقود الشباب لتقديم أداء هجومي مميز، حيث نجح اللاعب في هز الشباك 3 مرات، مقدماً واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، ومؤكداً قيمته الفنية وتأثيره الكبير في الخط الأمامي للفريق.



ويُعد هذا الهاتريك هو الأول لكارلوس جونيور بقميص الشباب في دوري روشن السعودي، ليضيف محطة مميزة في مسيرته مع الفريق، ويعزز حضوره التهديفي خلال المنافسات المحلية.



يذكر أن كارلوس جونيور شارك مع نادي الشباب منذ موسم 2021/2022 في 83 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، حيث سجل خلالها 35 هدفاً، ليواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز العناصر الهجومية في الفريق.



وشهدت المباراة تفوقاً واضحاً من جانب الشباب، في ظل الانسجام الكبير بين عناصر الفريق، واستغلال الفرص أمام المرمى، وسط أداء هجومي لافت تُوّج بثلاثية كارلوس جونيور.