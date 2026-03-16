انتهت الجهود الرامية لتنظيم مباراة فيناليسيما 2026 بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا بالإلغاء، بعد تعثر التوصل إلى صيغة توافقية بشأن مكان وموعد إقامة اللقاء، وسط روايتين مختلفتين قدمهما كل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.



وكانت المباراة المرتقبة ستجمع بين منتخب إسبانيا بطل بطولة أمم أوروبا 2024 ومنتخب الأرجنتين بطل بطولة كوبا أمريكا 2024 ضمن البطولة التي أُطلقت في إطار الشراكة بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، التي تجمع بطلي القارتين في مواجهة احتفالية رفيعة المستوى.



• ظروف إقليمية وتعثر في المفاوضات



وأوضح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن اللقاء كان مقرراً إقامته في قطر يوم 27 مارس، غير أن «الظروف السياسية الراهنة في المنطقة» حالت دون تنظيمه هناك، رغم المشاورات المكثفة مع الجهات المنظمة القطرية، مشيراً إلى أن إلغاء المباراة يمثل «خيبة أمل كبيرة»، في ظل ما أثبتته قطر مراراً من قدرة على استضافة الأحداث الكروية الدولية الكبرى.



وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي حاول إنقاذ المباراة عبر عدة مقترحات بديلة، من بينها إقامتها في ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد في الموعد الأصلي مع تقسيم الحضور الجماهيري بالتساوي بين المنتخبين، أو تنظيمها بنظام مباراتي ذهاب وإياب، بحيث تُلعب المباراة الأولى في مدريد والثانية في بوينس آيرس خلال نافذة دولية لاحقة قبل بطولتي أمم أوروبا 2028 وكوبا أمريكا 2028.



كما اقترح الاتحاد الأوروبي إقامة المباراة في ملعب محايد داخل أوروبا يوم 27 أو 30 مارس، غير أن هذه الخيارات –بحسب البيان الأوروبي– لم تحظَ بموافقة الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.



• الرواية الأرجنتينية: التمسك بالملعب المحايد



في المقابل، أكد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في بيانه أن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم والاتحاد الأرجنتيني أبديا منذ البداية استعداداً لخوض المباراة في ملعب محايد، مشددين على أن إقامة مباراة واحدة في مدريد لا ينسجم مع مبدأ العدالة الرياضية، لكون الملعب يقع داخل الدولة التي يمثلها أحد طرفي المباراة.



وأشار البيان إلى أن الاتحادين القاريين كانا قد توصلا قبل أشهر إلى اتفاق مبدئي يقضي بإقامة المباراة في قطر، قبل أن يتم استبعاد هذا الخيار لاحقاً، ما دفع الأطراف المعنية إلى البحث عن بدائل أخرى.



وأوضح الاتحاد الأرجنتيني أنه تلقى في 14 مارس مقترحاً بإقامة المباراة في ملعب محايد داخل إيطاليا يوم 27 مارس، وأنه وافق على الفكرة دون تحفظ، مع اقتراح تأجيل الموعد إلى 31 مارس. غير أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أبلغ لاحقاً بعدم إمكانية إقامة المباراة في هذا التاريخ، رغم أن الفارق لا يتجاوز 4 أيام عن الموعد المقترح.



• طريق مسدود



وبينما أشار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى أن الجانب الأرجنتيني اقترح إقامة المباراة بعد بطولة كأس العالم لكرة القدم، وهو خيار لم يكن ممكناً بسبب ازدحام جدول منتخب إسبانيا، انتهت المفاوضات في نهاية المطاف دون اتفاق، ليُعلن رسمياً إلغاء نسخة 2026 من بطولة فيناليسيما.



وفي ختام البيانين، أعرب الطرفان عن أسفهما لعدم تمكن المنتخبين من خوض المباراة، مع توجيه الشكر للسلطات في قطر على استعدادها للاستضافة، وكذلك إلى نادي ريال مدريد والاتحاد الإسباني لكرة القدم على التعاون والمرونة خلال محاولات تنظيم هذا اللقاء.