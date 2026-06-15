يواجه منتخب أوروغواي أزمة طارئة قبل مواجهة الأخضر السعودي المقررة في الواحدة من صباح غد (الثلاثاء)، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

بعثة أوروغواي عالقة في المكسيك

وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، لا تزال بعثة منتخب أوروغواي عالقة في معسكرها التدريبي بمدينة كانكون المكسيكية، قبل ساعات من ظهورها الأول في كأس العالم 2026، بسبب افتقار الطائرة المخصصة لنقل الفريق إلى ميامي للوثائق المطلوبة وفقاً للوائح الأمريكية.

سباق مع الزمن للوصول إلى ميامي

وأضافت الصحيفة: «يسعى الاتحاد الأوروغواياني لكرة القدم جاهداً لإيجاد حل يتيح للوفد الوصول قبل السابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وهو الموعد النهائي لدخول البلاد قبل المباراة الافتتاحية أمام السعودية».

إرباك للترتيبات الرسمية

وتسبب هذا التأخير في تعطيل خطط المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة المرتقبة، فيما أفادت وسائل إعلام أوروغوايانية بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والاتحاد الأوروغواياني يعملان معاً لإيجاد حل سريع للأزمة.

تأثير مُحتمل على الاستعدادات

ومع تبقي نحو 24 ساعة فقط على انطلاق المباراة، قد يؤثر هذا الاضطراب على تحضيرات المنتخب الأوروغواياني وجاهزيته لمواجهة الأخضر، وفقاً للتقرير الإسباني.

مجموعة قوية في المونديال

وتضم المجموعة الثامنة في كأس العالم 2026، التي تستمر منافساتها حتى 19 يوليو القادم، منتخبات السعودية وأوروغواي وإسبانيا والرأس الأخضر.