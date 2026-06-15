في خطوة تعكس يقظة الأجهزة الأمنية وملاحقتها لشبكات التهريب، أوقفت السلطات في جنوب أفريقيا شاباً يبلغ من العمر 28 عاماً، أثناء محاولته تهريب 150 عقرباً ساماً حياً عبر مطار كيب تاون الدولي.

وجاءت عملية الاعتقال عقب تنسيق استخباراتي دقيق شمل تعميم أوصاف المشتبه به، ليتبين بعد توقيفه وتفتيشه أنه قام بإخفاء هذه الكائنات الخطرة بعناية بين طيات ملابسه وداخل أمتعته الشخصية في محاولة لتضليل رجال الأمن.

وأوضحت الشرطة في بيان أنها وجهت للموقوف تهم حيازة حيوانات برية بطريقة غير قانونية وانتهاك قوانين حماية الطبيعة والبيئة، ومن المقرر مثوله أمام المحكمة لمواجهة هذه التهم.

الشحنة المضبوطة نُقلت على الفور إلى مركز متخصص في رعاية الحياة البرية للحفاظ على سلامة العقارب وتحديد قيمتها المالية في «السوق السوداء».

تأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء مجدداً على التحديات الكبيرة التي تواجهها جنوب أفريقيا في مكافحة الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية، باعتبارها واحدة من أغنى دول العالم بالتنوع البيولوجي المستهدف من قبل المهربين.