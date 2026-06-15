حقق منتخب كوت ديفوار فوزاً قاتلاً على نظيره الإكوادوري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب «لينكولن فاينانشال فيلد»، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 المُقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

مشاركة كيسيه

شهدت المباراة مشاركة نجم الأهلي فرانك كيسيه أساسياً في تشكيلة كوت ديفوار، وأهدر المنتخبان فرصاً بالجملة في مباراة امتازت بالسرعة والإثارة.

هدف قاتل

وجاء هدف فوز كوت ديفوار في الدقيقة 90 بتسديدة رائعة من نجم مانشستر يونايتد أماد ديالو من داخل منطقة الجزاء، سكنت الزاوية اليمنى لحارس الإكوادور، ليحقق «الأفيال» أول انتصار أفريقي في كأس العالم 2026.

ترتيب كوت ديفوار

بهذه النتيجة، يحتل منتخب كوت ديفوار المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، متأخراً بفارق الأهداف عن منتخب ألمانيا الذي حقق فوزاً ساحقاً على كوراساو بنتيجة 7-1.