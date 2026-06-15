طور باحثون في مركز سان بطرسبورغ للأبحاث التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، مجموعة بيانات مفتوحة تهدف إلى تمكين أنظمة الذكاء الاصطناعي من قياس مستوى تركيز الإنسان اعتماداً على إشارات الدماغ والقلب.

وتستند قاعدة البيانات إلى تسجيلات 33 متطوعاً خضعوا لسلسلة من اختبارات الانتباه، جرى خلالها رصد نشاط الدماغ والقلب والحركات الجسدية بواسطة مهندسي البرمجيات، مع تصنيف دقيق للإشارات الفسيولوجية وفق الحالات الذهنية المختلفة.وتُعد هذه البيانات مرجعاً علمياً لتحليل أنماط الانتباه من خلال ربط إشارات الدماغ والقلب بالحالات المعرفية المتنوعة.

وقال الباحث الرئيسي في مختبر أنظمة الأتمتة المتكاملة بالمركز أليكسي كاشيفنيك: يمكن استخدام هذه البيانات لتدريب شبكة عصبية على تصنيف مستوى تركيز الشخص بالاعتماد على تخطيط كهربية الدماغ وتخطيط كهربية القلب فقط. وأضاف أنه يمكن للمبرمجين تطوير تطبيقات متعددة، من بينها أدوات لتدريب الانتباه لدى الأطفال المصابين باضطراب نقص الانتباه.

ويخطط الباحثون مستقبلا لاختبار تدريب الشبكات العصبية على تحديد مستوى التركيز اعتماداً على تسجيلات الفيديو الشخصية.