أعلنت الفنانة المصرية بدرية طلبة انتهاء أزمتها مع نقابة المهن التمثيلية في مصر برئاسة الفنان المصري أشرف زكي، بعد نحو ثمانية أشهر من قرار إحالتها إلى لجنة التأديب ومنعها من مزاولة التمثيل بسبب مخالفات منسوبة إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

رسالة شكر لأشرف زكي

ووجهت بدرية طلبة رسالة تقدير إلى نقيب الممثلين عبر حسابها على منصة «فيسبوك»، أشادت خلالها بدوره في مساندة الفنانين، واصفة إياه بالأب الروحي والسند، ومؤكدة أن مواقفه تعكس دعمًا مستمرًا لزملائه داخل الوسط الفني.

رد نقيب الممثلين

من جانبه، رد نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، على رسالتها متمنيًا لها التوفيق والنجاح في الفترة القادمة.

تفاصيل الأزمة

وكانت النقابة قد قررت في أغسطس الماضي إحالة بدرية طلبة إلى لجنة التأديب، بعد التحقيق معها بشأن مخالفات مرتبطة بنشاطها عبر منصات التواصل الاجتماعي.