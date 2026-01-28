أكد وزير الإعلام سلمان الدوسري، عدم صحة ما يُتداول بشأن رفض المملكة استقبال نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.
وشدد وزير الإعلام على أن الشيخ طحنون بن زايد مرحب به في المملكة في أي وقت ومن دون استئذان، مؤكداً أن «السعودية بيته، وقيادتها أهله».
The Minister of Media, Salman Al-Dosari, confirmed the inaccuracy of what is being circulated regarding the Kingdom's refusal to receive the Deputy Ruler of Abu Dhabi and National Security Advisor of the United Arab Emirates, Sheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan.
The Minister of Media emphasized that Sheikh Tahnoun bin Zayed is welcome in the Kingdom at any time and without prior permission, affirming that "Saudi Arabia is his home, and its leadership is his family."