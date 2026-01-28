أكد وزير الإعلام سلمان الدوسري، عدم صحة ما يُتداول بشأن رفض المملكة استقبال نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

وشدد وزير الإعلام على أن الشيخ طحنون بن زايد مرحب به في المملكة في أي وقت ومن دون استئذان، مؤكداً أن «السعودية بيته، وقيادتها أهله».