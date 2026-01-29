يختلف مستوى تحمل الألم من شخص إلى آخر، لكن الخبراء الصحيين صنّفوا مجموعة من الحالات التي تُعدّ من أقوى الآلام الممكن أن يشعر بها الإنسان، وقد تتطلب بعضها تدخلاً طبياً عاجلاً، وفق ما ورد في تقرير طبي استند إلى تصنيف Star Insider حول أشد أنواع الألم.

في مقدمة هذه القائمة يأتي الصداع النصفي، وهو ألم حاد في الرأس قد تصاحبه حساسية للضوء والدوخة والغثيان، ويُعد من أكثر أنواع الآلام تعقيداً؛ لأنه لا يقتصر على الرأس فحسب.

كذلك يُعد المغص الكلوي من الآلام القوية، التي قد تصاحب الإصابة بحصى الكلى أو التهابات المسالك البولية، ويتميز بألم يشبه التقلصات الحادة التي تصعب السيطرة عليها دون علاج طبي متخصص.

وتشمل القائمة أيضاً النوبة القلبية، حيث يصف كثيرون الألم بأنه شعور بضغط أو عَصر في منطقة الصدر، وهو حالة طبية طارئة تستدعي تقديم الرعاية الفورية لتقليل خطر المضاعفات الخطيرة.

من بين الحالات المؤلمة أيضاً، الحروق من الدرجة الثانية والثالثة، وهي إصابات قد تمتد إلى الأنسجة العميقة، وغالباً ما تسبب ألماً شديداً مستمراً رغم إجراءات الإسعاف الأولية.

وأشار التصنيف إلى أن ألم الولادة الطبيعية من التجارب الشديدة أيضاً، إذ يتضمن تقلصات قوية ومتتابعة مع متطلبات بدنية عالية، ما يجعلها من أشد أنواع الألم عند الكثير من النساء.

كما ورد في التقرير، أن ألم الأسنان الناتج عن الخراجات العميقة قد يكون حاداً، ويحتاج معالجة فورية لدى الأطباء المختصين، لأن تراكم الضغط في الأعصاب قد يؤدي إلى تورم شديد يؤثر على الأكل والنوم.

وفي حالات نادرة، أشار الخبراء إلى آلام العضلات الناتجة عن إجهاد شديد أو التمزقات، التي قد تتطلب تدخلاً طبياً أو علاجات فيزيائية لتقليل الالتهاب وإعادة تأهيل العضلة.