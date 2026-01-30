سجّل عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا أعلى مستوياته منذ 12 عاماً، متجاوزاً حاجز 3 ملايين خلال شهر يناير، رغم نمو الاقتصاد الأكبر في أوروبا بوتيرة فاقت التوقعات في الربع الأخير من 2025.



وأظهرت بيانات، صدرت اليوم (الجمعة) عن مكتب العمل الألماني، زيادة عدد العاطلين 177 ألف شخص إلى 3.08 مليون نسمة هذا الشهر، مع ارتفاع معدل البطالة -غير المُعدل موسمياً- بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 6.6%.



وقالت مديرة مكتب العمل أندريا ناليس: «لا يوجد زخم يُذكر في سوق العمل في بداية العام»، مشيرة إلى أن الزيادة الملحوظة في البطالة ترجع لأسباب موسمية.



وظل عدد العاطلين مستقراً عند 2.976 مليون شخص، مع استقرار معدل البطالة أيضاً عند 6.3%.