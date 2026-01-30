ارتفعت احتمالات إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية، اليوم (الجمعة)، بعد ظهور عقبات جديدة في مجلس الشيوخ أمام اتفاق حزبي يضمن استمرار تمويل عمليات الهيئات الفيدرالية.



وكان الاتفاق، الذي أعلنه ديمقراطيو مجلس الشيوخ والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، صباح اليوم، يهدف إلى تمكين الكونغرس من إقرار مشروع قانون إنفاق يمول عدداً كبيراً من الهيئات، بالتوازي مع التفاوض على حدود جديدة لإجراءات تشديد سياسات الهجرة. إلا أن هذا المسار تعثر بعدما أبدى عدد من المشرعين اعتراضهم على الاتفاق، ما أدى إلى توقف الإجراءات داخل مجلس الشيوخ، الذي كان من المقرر أن يستأنف جلساته صباح الجمعة، في وقت ينتهي فيه التمويل الحكومي عند منتصف الليل.



وفي حال نجاح مجلس الشيوخ في تمرير الاتفاق، فإنه سيظل بحاجة إلى موافقة مجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية، الذي لا يعقد أي جلسات هذا الأسبوع.



وأشار رئيس مجلس النواب مايك جونسون، إلى صعوبة إعادة النواب إلى واشنطن للتصويت قبل حلول الموعد النهائي، وفقاً لتصريحات نقلتها وكالات إعلامية غربية.