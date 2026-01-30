كشف رصد أجرته «عكاظ» أن أسعار الذهب سجلت تذبذباً حاداً أمس (الخميس)، ما أدى إلى خسائر كبيرة للمستثمرين خلال ساعات قليلة، بعد موجة صعود قوية شهدها المعدن الأصفر في الأيام السابقة.



ففي الساعة 6:24 صباحاً بلغ سعر أوقية الذهب 5,595.4 دولار، ما يعادل 674,581 ريالاً لقيمة كيلوغرام واحد من الذهب.



وبحلول الساعة 15:38 من اليوم نفسه تراجع السعر إلى 5,104.3 دولار للأوقية، لتنخفض قيمة الكيلو إلى 615,408 ريالات.



وبذلك يكون من اشترى كيلو ذهب في الصباح قد تكبّد خسارة بقيمة 59,173 ريالاً، أي نحو 8.77% من قيمة استثماره، خلال 9 ساعات و14 دقيقة فقط.



وتبرز هذه التقلبات أهمية متابعة أسعار الذهب عن قرب، وإدارة المخاطر، خصوصاً بالنسبة للمتعاملين قصيري الأجل.



وكان الذهب قد واصل طلوعه 8 جلسات متتالية، كسب خلالها نحو 1000 دولار للأوقية، قبل أن يتذبذب بشكل حاد أمس، ما يوضح حساسية السوق تجاه التغيرات اللحظية في الأسعار.