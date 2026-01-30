أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر، أمس (الخميس)، نقل الفنان القدير محيي إسماعيل من المستشفى إلى دار رعاية كبار الفنانين بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد تحسن حالته الصحية واستقرارها.

النقابة: رعاية متكاملة لكبار الفنانين

وأكدت النقابة، في بيان رسمي، أن نقل محيي إسماعيل يأتي ضمن نهجها المستمر في توفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللائقة بكبار أعضائها، مشددة على حرصها الدائم على دعم الفنانين الذين قدموا إسهامات بارزة للحركة الفنية والثقافية على مدار سنوات طويلة.

وأضافت النقابة أنها لا تدخر جهدًا في تسخير مختلف الإمكانات لضمان حياة كريمة لأعضائها، تقديرًا لمسيرتهم الفنية الممتدة ودورهم المؤثر في إثراء المشهد الثقافي.



الفنان محيي إسماعيل في المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة داخل منزله بمنطقة المهندسين.

أزمة صحية طارئة داخل منزله

وكان الفنان محيي إسماعيل قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة داخل منزله بمنطقة المهندسين في محافظة الجيزة، استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم قبل تحسن حالته مؤخرًا.

دار الرعاية.. كوكبة من نجوم الفن

وتضم دار رعاية كبار الفنانين حاليًا 19 فنانًا من رموز الساحة الفنية، من بينهم: الدكتور محمد مرشد، والمخرج محمد خورشيد، والفنانون حمدي العربي، أحمد رشوان، فاروق السيد، السيد فضل، بهيج إسماعيل، جمال صالح، علاء أبو ليلة، حسين مسعود، علي إبراهيم، محمد الدمرداش، عواطف حلمي، كوثر مصطفى، وفاء كامل، فادية عكاشة، فاتن الحلو، جيهان سيد إبراهيم، والدكتورة منى صادق.

ويُعد محيي إسماعيل أحدث المنضمين إلى الدار في إطار توفير رعاية صحية واجتماعية تليق بتاريخه الفني.

مسيرة فنية استثنائية

وُلد الفنان محيي إسماعيل في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وبدأ مشواره الفني على خشبة المسرح القومي، حيث شارك في أعمال مسرحية بارزة مثل: الليلة السوداء، وسليمان الحلبي، ودائرة الطباشير القوقازية.

وعند انتقاله إلى السينما، اشتهر بتجسيد الشخصيات ذات الأبعاد النفسية المعقدة، وكرّس موهبته لتقديم صراعات الإنسان الداخلية، حتى أصبح علامة فارقة في هذا النوع من الأدوار.

«رائد السايكودراما» وتكريم دولي

أطلق النقاد على محيي إسماعيل لقب «رائد السايكودراما» في السينما المصرية، ونال عدة تكريمات دولية، أبرزها جائزة مهرجان طشقند السينمائي الدولي عن دوره في فيلم الإخوة الأعداء.

أعمال خالدة في ذاكرة السينما

وتضم مسيرته الفنية مجموعة من الأعمال السينمائية البارزة، من بينها: الرصاصة لا تزال في جيبي، وخلي بالك من زوزو، والطائرة المفقودة، إلى جانب العديد من الأفلام التي رسخت اسمه كأحد أبرز نجوم الأداء المركب في السينما المصرية.