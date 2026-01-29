كشف نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور، عن تشييع جنازة الفنانة هدى شعراوي غداً بعد صلاة الجمعة في سورية، وسيتم دفنها في المقابر الخاصة بالأسرة.

تكثيف التحقيق

وقال الناطور لـ«عكاظ»،تواصل السلطات التحقيق في الواقعة لكشف ملابسات الجريمة وتقديم الجاني إلى العدالة، مؤكداً بأن الساحة الفنية فقدت شخصية بارزة مثل هدى شعراوي، تركت أثرًا واضحًا في وجدان الجمهور العربي من خلال أعمالها الفنية المميزة.

أعمال فنية

اشتهرت هدى الشعراوي بشخصية «أم زكي» في مسلسل «باب الحارة»، وهو الدور الذي منحها شهرة واسعة وترك أثرًا كبيرًا في الدراما السورية.

و تعدشعراوي من الفنانات السوريات القديرات، ولدت في 28 أكتوبر 1938 في حي الشاغور بمدينة دمشق، وبدأت مسيرتها الفنية من إذاعة دمشق، ثم انتقلت إلى التلفزيون والمسرح منذ سبعينات القرن الماضي.