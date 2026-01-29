كشف أحد جيران الفنانة السورية الراحلة هدى شعراوي، مقتل الفنانة الشهيرة بشخصية الداية «أم زكي» على يد خادمتها «سودانية الجنسية» بمدقة الهاون، مشيراً إلى

تواري الخادمة عن الأنظار بعد أن هربت عبر إحدى شرفات المنزل.

وأكد بأن أحفاد الراحلة يأتون لزيارتها يومياً عند المساء ما يعني أن الجريمة وقعت بعد مغادرتهم، موضحا أن القوات الأمنية انتشرت منذ صباح الخميس بعد الإبلاغ عن الواقعة.

تكثيف البحث

وعثر على الفنانة هدى شعراوي مقتولة داخل منزلها في دمشق عن عمر يناهز 87 عامًا، على يد خادمتها الهاربة فيما باشرت الجهات الأمنية الموقع وكثفت البحث عن القاتلة.

وأكد نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور، العثور على الممثلة السورية هدى شعراوي مقتولة داخل منزلها، مشيراً إلى أن المعلومات الأولية الصادرة عن الطب الشرعي أكدت وقوع الجريمة ما بين الساعة الخامسة والسادسة صباح اليوم (الخميس)، لافتًا إلى أن المشتبه بها هي خادمة الضحية، التي لا تزال متوارية عن الأنظار حتى الآن.

أعمال فنية مميزة

قدّمت هدى شعراوي خلال مسيرتها الفنية عشرات الأعمال الدرامية، وشاركت كبار نجوم الدراما السورية، وكان لها حضور لافت في أعمال شكّلت جزءًا من ذاكرة المشاهد العربي، من بينها مشاركتها في أعمال شامية شهيرة مثل «باب الحارة» الذي جسدت خلاله شخصية أم زكي، إلى جانب أعمال أخرى أبرزها «غلبة».

عُرفت الراحلة بذائقتها الفنية الرفيعة وقدرتها على تجسيد شخصيات عميقة ومؤثرة، ما منحها تقديرًا واسعًا من الجمهور والنقاد، ورسّخ اسمها كإحدى القامات الفنية التي ساهمت في رسم ملامح الدراما السورية عبر عقود.