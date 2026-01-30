طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «السوق الحرة» البرومو التشويقي للعمل الكوميدي المنتظر خلال موسم رمضان 2026، المقرر عرضه على قنوات السعودية SBA، إضافة إلى عدة قنوات أخرى.

تفاصيل المسلسل

يتكون مسلسل «السوق الحرة» من 30 حلقة، حيث يتناول المواقف اليومية الكوميدية والإنسانية للموظفين والمسافرين في مطار دولي، مع التركيز على تشابك العلاقات والفكاهة السريعة.

لقطات من البرومو التشويقي لمسلسل «السوق الحرة».

النجوم وفريق العمل

يشارك في المسلسل محمد رضوان، محمد ثروت، ويزو، محمود الليثي، هالة فاخر، ريم رأفت، منة محمد محمود، محمد القس، وحسام داغر، بيومي فؤاد، منذر رياحنة وآخرون، والعمل من تأليف هشام يحيى، وإخراج شادي علي.

لقطات من البرومو التشويقي لمسلسل «السوق الحرة».

أحداث المسلسل

يقدم المسلسل توليفة من المواقف الفكاهية والدرامية البسيطة، مركزاً على العلاقات المتشابكة بين أعضاء فريق العمل، ما يجعله ملائمًا لمشاهدة جميع الأعمار.

محمد ثروت في مشهد من المسلسل.

أعمال محمد ثروت

وفي سياق مختلف، يرتبط محمد ثروت بمسلسل جديد بعنوان «لعدم كفاية الأدلة» من بطولة سهر الصايغ، يعرض ضمن حلقات متصلة ومنفصلة، تأليف شادي أسعد، وإبراهيم ربيع، من إنتاج حسين يسري، وإخراج أحمد حسن.