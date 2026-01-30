أوضحت الفنانة المصرية حنان شوقي أن ابتعادها عن الوسط الفني لم يكن قرارًا عشوائيًا، بل جاء نتيجة رحلة شخصية وروحية بدأت منذ عام 2002، حين شعرت بأن روحها غير موجودة بين الناس، فاختارت التفرغ للجانب الروحي والبحث عن ذاتها من خلال المنهج الصوفي وتجاوز شعورها بالحزن والخذلان.

وكشفت حنان شوقي أنها تعرضت لضغوط نفسية قوية أدت إلى إصابتها بجلطة في القلب أثناء قيادتها السيارة، مؤكدة أن هذه التجارب الصعبة كانت سببًا في تقويتها ونضوج شخصيتها.

الالتزام بالخصوصية

أفصحت الفنانة عن أنها تزوجت مرة واحدة ثم انفصلت، مؤكدة احترامها للأسرة، ولم تطلب الطلاق مباشرة، كما شددت على أهمية الحفاظ على الخصوصية في العلاقات، مشيدة بالفنان أحمد العوضي لالتزامه بعدم الحديث عن زوجته السابقة ياسمين عبد العزيز بعد الانفصال.

آخر أعمال حنان شوقي

وكانت مسرحية «اشهد يا زمان» آخر أعمال حنان شوقي الفنية، التي عرضت عام 2023، وعادت من خلالها إلى الساحة الفنية بعد غياب طويل، وذلك بالتعاون مع المخرج عبد الغني زكي، ومشاركة عدد من نجوم المسرح.