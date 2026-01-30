تعاقد الفنان السوري جمال سليمان على المشاركة في مسلسل «الفرنساوي»، بطولة الفنان المصري عمرو يوسف، المقرر عرضه ضمن أعمال الأوف سيزون بعد انتهاء الموسم الرمضاني لعام 2026.

ومن المقرر أن يقدم جمال سليمان دوراً مختلفاً عما قدمه من قبل في أعماله الفنية. والعمل من تأليف وإخراج آدم عبد النصار، ومن المتوقع أن يشهد العديد من المفاجآت.

ويشهد مسلسل «فرنساوي» أول تعاون يجمع بين جمال سليمان وعمرو يوسف في عمل فني مكون من 10 حلقات، حيث يجمع العمل كلاً من: أحمد فؤاد سليم، سامي الشيخ، جنا الأشقر، أحمد بهاء، وإنجي كيوان، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.

أحداث مشوقة للعمل

تدور أحداث العمل في إطار درامي تشويقي يمزج بين الجريمة والصراع الإنساني، حول شخصية خالد مشير، المعروف بلقب «الفرنساوي»، وهو محامٍ فاسد يقرر السعي لتحقيق العدالة بأسلوبه الخاص، مدفوعاً برغبة الانتقام لمقتل حب حياته.

وفي سياق آخر، يعيد مسلسل «الفرنساوي» عمرو يوسف للدراما التلفزيونية بعد غياب دام 3 أعوام كاملة، بعدما قدم أكثر من فيلم سينمائي بالفترة الأخيرة، آخرها الجزء الثاني من فيلم «السلم والثعبان».