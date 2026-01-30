طمأنت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان المصري أشرف زكي، جمهور ومحبي الفنانة المصرية سوسن بدر بعد تعرضها لكسر في إحدى قدميها، مؤكدة أن حالتها الصحية مستقرة وبروح معنوية مرتفعة.

وأوضحت النقابة في بيان صحفي أن سوسن بدر ستخضع لعملية جراحية مساء اليوم في أحد المستشفيات الكبرى بمنطقة المهندسين، لضمان سرعة التعافي واستعادة القدرة على الحركة.

متابعة مستمرة

وأكدت النقابة استمرار المتابعة الطبية حتى تمام تعافيها، متمنية لها الشفاء العاجل وعودتها لممارسة نشاطها الفني الطبيعي.

يشار إلى أن سوسن بدر انضمت أخيراً لمسلسل «الفرنساوي»، بطولة الفنان عمرو يوسف ويشاركه بالعمل كل من: جمال سليمان، سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، سامي الشيخ، جنا الأشقر، أحمد بهاء، وإنجي كيوان، وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج آدم عبد الغفار.

مشاركة في عمل خليجي

يذكر أن سوسن بدر تشارك في الموسم الثاني من المسلسل الخليجي «الباء تحتها نقطة»، المقرر عرضه ضمن خريطة دراما رمضان 2026، وذلك بعد الصدى الإيجابي الذي حققه الجزء الأول من العمل.