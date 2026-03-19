كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد موعد خروج الفنان المصري هاني شاكر من العناية المركزة بعد سفره إلى فرنسا لتلقى العلاج، إضافة إلى الإعلان عن تطورات حالته الصحية.

تحسن ملحوظ

وأكدت فجر السعيد في منشورها عبر حسابها الشخصي على منصة «إنستغرام» أن وضع الفنان هاني شاكر الصحي يشهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.

استجابة للعلاج

وأوضحت الإعلامية أن الفريق الطبي في فرنسا رصد تقدمًا واضحًا في حالته، ما يشير إلى استجابته الجيدة للعلاج، مطالبة الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل.

موعد خروجه من العناية المركزة

وأضافت أن الأطباء يخططون لإخراجه من غرفة العناية المركزة بنهاية الأسبوع الحالي، تمهيدًا لنقله إلى جناح خاص لاستكمال العلاج.

دعم الجمهور

واختتمت بالإشارة إلى أن دعوات محبيه كان لها أثر كبير في تحسن حالته، معربة عن تقديرها لكل من ساندوه.

نفي الشائعات

وأصدرت الفنانة المصرية نادية مصطفى بيانًا نفت فيه صحة الأنباء المتداولة حول تعرض الفنان هاني شاكر للإغماء، مؤكدة أنه لم يفقد وعيه كما أشيع، وأن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يمت للحقيقة بصلة، كما أشارت إلى أن بعض التصريحات المنسوبة لمقربين من العائلة غير دقيقة.

المصادر المؤكدة

وأوضحت أن التصريحات الرسمية بشأن الحالة الصحية للفنان تصدر فقط عن نجله شريف هاني شاكر أو عن الفنان مصطفى كامل بصفته نقيب المهن الموسيقية، مؤكدة عدم وجود أي مصادر أخرى مخولة بالحديث عن وضعه الصحي.