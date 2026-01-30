توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (الجمعة) هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية ولا يستبعد هطول أمطار خفيفة على الأطراف الشمالية من المملكة.

وأفاد التقرير أن حالة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-30 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-32 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

كما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.