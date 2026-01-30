23 جائزة كبرى وخاصة لطلبة تعليم جدة في «إبداع 2026»

حقق طلاب وطالبات مدارس تعليم جدة إنجازاً علمياً وطنياً بحصولهم على 23 جائزة كبرى وخاصة (محلية ودولية)، في ختام منافسات النسخة الـ16 من الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2026»، الذي نظمته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» بالشراكة مع وزارة التعليم.

وفي هذا السياق، أُقيم حفل استقبال للطلاب والطالبات الفائزين لدى وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، بحضور مساعد مدير عام تعليم جدة وعدد من قيادات التعليم وأولياء الأمور، إذ استُقبل الطلبة بباقات الورود والتهاني، احتفاءً بما حققوه من منجزات علمية مميزة، واستعداداً لمشاركاتهم المقبلة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة «آيسف 2026» وغيرها من المسابقات الدولية.

من جانبها، هنأت مدير عام التعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي الطلبة الفائزين وأسرهم ومعلميهم ومعلماتهم، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس مستوى التميز الذي وصل إليه طلبة تعليم جدة. وأضافت: نفخر بما حققه أبناؤنا وبناتنا من إنجاز علمي مشرف، يؤكد قدرتهم على المنافسة العالمية وتمثيل المملكة في أكبر المحافل العلمية، ويجسد ثمرة الدعم الذي يحظى به التعليم من القيادة الرشيدة، وتكامل الجهود بين المدرسة والأسرة والجهات التعليمية.



وقدمت اللهيبي شكرها وتقديرها للمعلمين والمعلمات، وإدارات المدارس، والمشرفين والمشرفات، مثمنةً جهود إدارة تنمية القدرات – قسم الموهوبين في متابعة الطلبة وتأهيلهم، معربة عن تطلعها إلى استمرار مسيرة التفوق ورفع راية الوطن عالياً في المحافل الدولية خلال المرحلة المقبلة.

وجاءت نتائج طلبة تعليم جدة في «إبداع 2026» على النحو التالي:

المركز الأول

• مسار البيئة المستدامة وتوريد الاحتياجات الأساسية – نجمة إبداع 2026

لانا يحيى نوري – الذكر الثانوية الأهلية

المركز الثاني

• مسار اقتصاديات المستقبل

لانا وسيم محمد العقاد – دار الفكر الثانوية العالمية

• مسار صحة الإنسان (العلوم الطبية الانتقالية)

لمار هاني خيري الأغا – مدارس الحمراء المميزة العالمية

المركز الثالث

• مسار البيئة المستدامة وتوريد الاحتياجات الأساسية (علوم النبات)

لمار هاشم محمد الحبشي – دار الفكر الثانوية العالمية

• مسار صحة الإنسان (علم الأحياء الخلوية والجزئية)

جوان ريان غازي هندي – دار الفكر الثانوية العالمية

• مسار صحة الإنسان (الكيمياء الحيوية)

صالح أحمد صالح الشهري – دار الفكر الثانوية العالمية

المركز الرابع

• مسار صحة الإنسان (علم الأحياء الحسابي والمعلوماتية)

جنى إيهاب هرساني – أكاديمية عالم جدة الثانوية

المركز الخامس

• مسار البيئة المستدامة وتوريد الاحتياجات الأساسية (الكيمياء)

عبدالرحمن باسم ابن طارق جمال – المعرفة العالمية الثانوية

• مسار اقتصاديات المستقبل (الروبوتات والأجهزة الذكية)

لارا خالد حسن التميمي – دار الفكر الثانوية العالمية

• مسار التكنولوجيا المعززة للفنون

جاد دانيال محمد الغزاوي – دار الفكر المتوسطة العالمية

• مسار الريادة في الطاقة والصناعة (علم المواد)

شهد مسفر أحمد الغامدي – ثانوية الأندلس الأهلية (الشاطئ)

• مسار صحة الإنسان (العلوم الاجتماعية والسلوكية)

تالة هشام نبيل أولياء – الذكر الثانوية الأهلية

جمانة أحمد علي العمودي – مدارس المكتشف العالمية

• مسار صحة الإنسان (علم الأحياء الحسابي والمعلوماتية)

يوسف فريد يوسف الخلاوي – دار الذكر الثانوية الأهلية.

