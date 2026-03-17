دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء غدٍ الأربعاء التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1447هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 18 / 3 / 2026.

جاء ذلك في إعلان للمحكمة، فيما يلي نصه:

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبهِ أجمعين، وبعد:

فنظرًا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (204 / هـ) وتاريخ 29 / 8 / 1447هـ أن يوم الأربعاء 1 / 9 / 1447هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 18 / 2 / 2026، هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب من عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الأربعاء 29 / 9 / 1447هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 18 / 3 / 2026.

وترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرَّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمةُ العليا ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البرّ والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.