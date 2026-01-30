أطلق المنتدى السعودي للإعلام، اليوم (الجمعة)، مبادرة «مركز الخبراء» Expert Hub، التي تستهدف إتاحة الوصول المباشر إلى الخبرة الإعلامية الوطنية، وذلك ضمن فعاليات نسخته الخامسة، التي تعقد خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير 2026.
وتهدف مبادرة «مركز الخبراء - Expert Hub»لإتاحة الفرصة للشباب الطموح في مجال الإعلام إلى الوصول المباشر إلى الخبراء السعوديون في مجال الإعلام داخل المنتدى السعودي للإعلام عبر لقاءات قصيرة وعميقة تعكس دور المنتدى في صناعة الإعلام، وتمكين ممارسيه من خوض التجربة، وبناء جسور مهنية بين الأجيال الإعلامية. ويجسد المنتدى السعودي للإعلام 2026، المنصة الوطنية الأبرز مفهوم دعم وتمكين الوصول المنظم للخبرة الإعلامية، وتحويل المعرفة المتراكمة إلى أثر مهني ملموس ومستدام ينعكس أثره ويمتد في خارطة مستقبل الإعلام السعودي.
The Saudi Media Forum launched today (Friday) the "Expert Hub" initiative, which aims to provide direct access to national media expertise, as part of the activities of its fifth edition, taking place from February 2 to 4, 2026.
The "Expert Hub" initiative aims to give ambitious youth in the field of media direct access to Saudi media experts within the Saudi Media Forum through short and in-depth meetings that reflect the forum's role in media production, enabling practitioners to engage in the experience and build professional bridges between media generations. The Saudi Media Forum 2026 embodies the foremost national platform for the concept of supporting and enabling organized access to media expertise, transforming accumulated knowledge into a tangible and sustainable professional impact that reflects and extends into the future landscape of Saudi media.