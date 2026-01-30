أطلق المنتدى السعودي للإعلام، اليوم (الجمعة)، مبادرة «مركز الخبراء» Expert Hub، التي تستهدف إتاحة الوصول المباشر إلى الخبرة الإعلامية الوطنية، وذلك ضمن فعاليات نسخته الخامسة، التي تعقد خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير 2026.

وتهدف مبادرة «مركز الخبراء - Expert Hub»لإتاحة الفرصة للشباب الطموح في مجال الإعلام إلى الوصول المباشر إلى الخبراء السعوديون في مجال الإعلام داخل المنتدى السعودي للإعلام عبر لقاءات قصيرة وعميقة تعكس دور المنتدى في صناعة الإعلام، وتمكين ممارسيه من خوض التجربة، وبناء جسور مهنية بين الأجيال الإعلامية. ويجسد المنتدى السعودي للإعلام 2026، المنصة الوطنية الأبرز مفهوم دعم وتمكين الوصول المنظم للخبرة الإعلامية، وتحويل المعرفة المتراكمة إلى أثر مهني ملموس ومستدام ينعكس أثره ويمتد في خارطة مستقبل الإعلام السعودي.