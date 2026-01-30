دمشق تودع هدى شعراوي بعد مقتلها الصادم.. شاهد صور الجنازة

بدأت، منذ قليل، مراسم تشييع جثمان الفنانة السورية الراحلة هدى شعراوي، التي رحلت عن عالمنا أمس (الخميس) في واقعة صادمة هزّت الوسط الفني السوري والعربي. واستلم المشيّعون جثمانها من مستشفى المدينة، وجرى نقلها والصلاة عليها ودفنها في مقبرة باب الصغير بعد صلاة الجمعة من مسجد الشيخ بدر الدين الحسيني.

ونعت نقابة الفنانين في سورية الراحلة، وأعلنت مواعيد استقبال العزاء للرجال يومي السبت والأحد من الساعة 6 إلى 8 مساء، وللنساء من الساعة 3 إلى 5 مساء، في صالات مخصصة بالعاصمة دمشق.

وكانت هدى شعراوي قد بدأت مسيرتها الفنية صدفةً، حين لفتت انتباه الفنان الكبير أنور البابا بصحبة والدتها، لتبدأ رحلتها الطويلة التي جمعت بين التمثيل والغناء، وامتدت بين المسرح والسينما والتلفزيون، حيث قدّمت أعمالًا خالدة مثل: باب الحارة، أيام شامية، عودة غوار، الشمس في يوم غائم، أوراق مكتوبة، وغيرها، متميزة بالأدوار الشعبية والإنسانية الصادقة.

ولم تكن هدى مجرد فنانة، بل كانت عضوًا مؤسسًا في نقابة الفنانين السوريين، وساهمت في بناء جيل كامل من الدراما السورية.

وأفادت المعلومات الأولية أن سبب الوفاة مأساوي، حيث وُجدت مقتولة في منزلها بحي باب سريجة، فيما تم توقيف خادمتها المشتبه بها بعد محاولة الفرار، وسط استمرار التحقيقات لكشف ملابسات ودوافع الجريمة.