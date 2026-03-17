قررت هيئة الإعلام والاتصالات في بغداد السماح بإعادة عرض مسلسل «عرش الشيطان» على شاشة قناة دجلة الفضائية، بعد قبول الالتماس الذي تقدمت به القناة وتعهدها بالالتزام بتعديل الملاحظات المهنية التي رصدت على العمل وفق ضوابط البث الإعلامي المعتمدة.

مراجعة الحلقات

وأوضحت الهيئة أنها تسلمت عدداً من حلقات المسلسل، إذ خضعت للمراجعة من قبل الجهة المختصة، وتم تسجيل الملاحظات المهنية والعمل على معالجتها قبل استكمال عرض العمل.

تسليم تدريجي للحلقات

كما أشارت إلى أنه سيتم تسليم بقية الحلقات بشكل تدريجي، ليتم تدقيقها ومراجعتها قبل السماح بعرضها على القناة.

الالتزام بالضوابط الإعلامية

وأكدت الهيئة أن استمرار بث المسلسل سيظل مرهوناً بمراجعة جميع الحلقات والتأكد من توافقها الكامل مع القواعد المهنية والتنظيمية، في إطار حرصها على تنظيم المحتوى الإعلامي وضمان التزامه بالمعايير المعتمدة.

سبب إيقاف عرض مسلسل «عرش الشيطان»

وكانت هيئة الإعلام والاتصالات قررت في وقت سابق إيقاف عرض مسلسل «عرش الشيطان» على قناة دجلة الفضائية، بعد الجدل الذي أثاره العمل واحتوائه على مشاهد وحوارات اعتبرت مخالفة لضوابط البث الإعلامي المعتمدة في العراق.