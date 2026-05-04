شاركت المراعي كراعٍ بلاتيني لأسبوع البيئة الذي يقام في مدينة الرياض وتنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة، خلال الفترة من 3 إلى 9 مايو 2026، تحت شعار «أثرك أخضر»، بهدف رفع مستوى الوعي البيئي وحماية الموارد الطبيعية، وتسليط الضوء على المبادرات الوطنية التي تعزز الاستدامة وجودة الحياة.

وخلال حفل الافتتاح، تم تكريم شركة المراعي تقديرًا لدورها وإسهاماتها في المبادرات البيئية والاجتماعية، وذلك بصفتها الراعي البلاتيني للمناسبة، في إطار التزامها المستمر بدعم الجهود الوطنية ذات الأثر البيئي والاجتماعي.

كما تتولى المراعي دور الراعي لركن صحة الأطفال والاستدامة البيئية داخل المعرض، بما يعكس ارتباط التغذية الصحية بالأمن الغذائي وجودة الحياة، ويعزز مفاهيم الوعي الصحي والبيئي لدى فئة الأطفال. وتقدم الشركة ضمن مشاركتها مبادرة نوعية تهدف إلى دعم مفاهيم التغذية المتوازنة وتعزيز الوعي بالعادات الغذائية السليمة، وربط الصحة العامة بالسلوكيات اليومية المستدامة.

وتأتي مشاركة المراعي تجسيدًا لإستراتيجيتها في المسؤولية الاجتماعية، الهادفة إلى دمج مفاهيم التغذية الصحية والاستدامة البيئية ضمن مبادرات عملية تسهم مباشرة في خدمة المجتمع، بما يعزز دورها في دعم جودة الحياة والمساهمة في بناء جيل واعٍ صحيًا وبيئيًا، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.