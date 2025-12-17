تلقّى الجمهور السعودي صدمة جديدة بخسارة المنتخب الوطني أمام نظيره الأردني بهدف دون مقابل في مواجهة نصف نهائي كأس العرب 2025؛ ما أثار علامات استفهام حول أداء المنتخب وقيادة المدرب.



لم تكن الخسارة مجرد نتيجة، بل كانت انعكاساً لأداء باهت، وخطط تكتيكية لم ترقَ إلى مستوى طموحات «الأخضر» وجماهيره مما أعاد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد إلى دائرة الانتقادات، وفتح باب التساؤلات حول جدية التعامل مع هذه البطولة.



الأداء الباهت والغياب التكتيكي



شهدت المباراة سيطرة نسبية للمنتخب الأردني في فترات مهمة خاصة بعد تسجيل هدف التقدم عن طريق نزار الرشدان في الدقيقة 66 بدا المنتخب السعودي وكأنه يفتقد للرغبة والحماس المعهودين، وغابت الحلول الهجومية الفعّالة التي تخترق التنظيم الدفاعي الممتاز للنشامى.



كانت التشكيلة التي بدأ بها رينارد وكذلك التبديلات التي أجراها محل جدل واسع، فهل كان المدرب يتعامل مع المباراة بأريحية مفرطة وعدم اهتمام؟ وهل اعتماده على بعض الأسماء لم يكن في محله في مواجهة مصيرية كهذه؟



الحقيقة أن الخسارة أمام الأردن لم تكن مجرد عثرة، بل هي إخفاق يُضاف إلى سجل رينارد في ولايته الثانية، حيث تكرر سيناريو «عقدة نصف النهائي» الذي سبق أن عاناه في كأس الخليج 2024.



رينارد.. من قاهر الأرجنتين إلى فخ الاستهتار؟



يعود هيرفي رينارد إلى تدريب المنتخب السعودي حاملاً في جعبته ذكريات الانتصار التاريخي على الأرجنتين في مونديال قطر 2022 عودته في أكتوبر 2024 خلقت موجة من التفاؤل رغم أني لم أكن من المتفائلين بحضوره، لكن يبدو أن سقف الطموحات اصطدم بواقع مغاير في هذه البطولة.



الخسارة لا ترتبط باللاعبين فقط، بل هي مسؤولية يتحملها الجهاز الفني أولاً، وعلى رينارد مراجعة حساباته، فالتنظيم الدفاعي الذي افتقده المنتخب وغياب اللمسة الأخيرة في الثلث الهجومي كلها مؤشرات تدل على أن هناك خللاً في الإعداد الذهني والتكتيكي للمباراة.



مراجعة جذرية لمستقبل المنتخب



المنتخب السعودي مقبل على استحقاقات أهمها تصفيات كأس العالم 2026، لا يمكن أن تستمر مسيرة منتخب يسعى ليكون رقماً صعباً في آسيا بخيبات أمل متكررة في الأدوار الإقصائية.



والمطلوب مراجعة فنية شاملة؛ لذلك يجب تحليل أسباب الإخفاق تكتيكياً بعيداً عن الأعذار، بالإضافة إلى إعادة تقييم التعامل مع البطولات الإقليمية بالجدية اللازمة لإعداد المنتخب للمحافل الكبرى.. كما يجب على الاتحاد السعودي الحسم في مصير رينارد واتخاذ قرار واضح بشأن قدرة المدرب على قيادة «الأخضر» في المرحلة الحساسة القادمة.



لقد تأهل المنتخب الأردني بجدارة واستحقاق إلى النهائي، بينما على «الأخضر» أن يلعب مباراة تحديد المركز الثالث أمام الإمارات، هذه الخسارة يجب أن تكون نقطة تحوّل ومحاسبة قبل أن تتكرر الخيبات في المحطات الأهم.