عندما بادرت المملكة العربية السعودية للتدخل في اليمن كان هدفها حفظ استقرار ووحدة اليمن، وقدمت في سبيل ذلك الأرواح والأموال، مما ساهم في انكسار الحوثي ومنع استيلائه على عدن، ولم تقدم كل هذه التضحيات وتبذل كل هذه الجهود من أجل تحقيق مصالح فئوية لفئات انتهازية أرادت تحقيق مصالحها على حساب التضحيات السعودية !

العطاء السعودي لا يمكن أن يقابل بالجحود والنكران، كما أن الجرأة على مكونات أخرى من الشعب اليمني ومحاولة الهيمنة على مناطقها يجعل هذه الفئات الانتهازية لا تختلف كثيراً عن المليشيا الحوثية، التي سعت لتوسيع مناطق نفوذها بقوة السلاح !

ولا أبالغ عندما أقول، إن شبكة الأمان الوحيدة التي تملكها اليمن اليوم هي السعودية، التي ما زالت تبذل جهودها في سبيل مصالح الشعب اليمني دون أي مصلحة مقابلة، ولا تنتظر من المكونات السياسية اليمنية سوى أن يقابلوا جهودها الصادقة بإخلاص النوايا والتخلص من المصالح الشخصية، التي يسعى بعض السياسيين لتحقيقها على حساب الشعب اليمني الذي عانى ما يكفي من الحروب والصراعات !

يستحق اليمن ومواطنوه حاضراً أكثر استقراراً ومستقبلاً أكثر ازدهاراً، بمساعدة أشقائه في المملكة ودول الخليج والعالم، ولا بد أن يعتبر السياسيون اليمنيون من تاريخ اليمن، الذي لم تحقق فيه الصراعات والحروب سوى التمزق والتشرذم بدلاً من التقدم والنماء !